Alle kleuters mogen op 2 juni terug naar school, lager onderwijs volgt op 5 juni: zonder afstand of mondmaskers

Alle leerlingen van de lagere school mogen pas vanaf 5 juni naar school, maar wel zónder afstandsregels. Dat compromis is woensdagavond uit de bus gekomen na overleg tussen de verschillende regeringen. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) had op 2 juni gemikt, maar dat bleek toch wat te voortvarend. De kleutertjes mogen dan wel al beginnen.

Vier vierkante meter voor elke leerling in de klas. Dat grote struikelblok voor de heropening van de lagere scholen sneuvelt vanaf vrijdag 5 juni. Ook verdwijnt het huidige plafond van maximaal veertien kinderen per klas. Elke klasgroep wordt een ‘bubbel’, ongeacht het aantal leerlingen. Tussen de klasbubbels moet het contact wel nog steeds zo minimaal mogelijk blijven en ook de afstand tussen leerlingen en leerkrachten blijft overeind. Dat is het compromis dat gisteravond uit de bus kwam tijdens het overlegcomité van de verschillende regeringen, een soort Veiligheidsraad light.

Afgelopen vrijdag had onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) nochtans aangekondigd dat ook de lagere scholen vanaf 2 juni volledig open zouden kunnen. Toen was Erika Vlieghe, de voorzitster van de groep die de exitstrategie begeleidt (GEES), volgens onze informatie nog faliekant tegen een versoepeling van de afstandsregels en dus bleven die in dat plan gehandhaafd. Directeurs hadden daar meteen kritiek op omdat scholen niet de lokalen hebben om alle leerlingen vier vierkante meter ruimte te gunnen.

Bovendien voelen ze zich moegetergd door de constante aanpassingen van de regels. Iets waarvoor Weyts zich ook expliciet verontschuldigde: “Ik vraag vergiffenis aan al die directeurs en leerkrachten die al druk bezig zijn met de herinrichting van hun school. Maar dit is de meest eenvoudige en toch veilige heropening, waarmee we honderdduizenden kinderen, ouders, leerkrachten en directies tegemoetkomen.”

Proefdag

De datum van 2 juni lag ook binnen regeringskringen en de GEES te gevoelig. Daarom is nu 5 juni gekozen. Officieel wordt dat een proefdag – net als bij de heropstart van de eerste leerjaren op 15 mei is dat een vrijdag. De échte start volgt op 8 juni, wanneer de Veiligheidsraad de derde fase van de versoepelingen wil doen ingaan. De onderhandelaars hadden iets minder dan vier uur nodig om tot dat compromis te komen, al passeerden ook religie en horeca de revue.

Weyts heeft zijn zin dus niet volledig kunnen doordrukken, al blijven de grote lijnen van het Vlaamse onderwijsplan overeind. Zo kunnen alle kleuters wel al vanaf 2 juni zonder afstandsregels naar school. Ook voor het secundair onderwijs kunnen het tweede en vierde middelbaar vanaf dan twee dagen per week heropstarten. Het eerste, derde en vijfde middelbaar zullen nog minstens één dag op school uitgenodigd worden. Daar blijft de norm van vier vierkante meter wel overeind.