Drugsbende rond Schaarbeekse Liedtsplein opgerold

Brussel / Schaarbeek - De lokale politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) heeft woensdag een drugsbende opgerold die actief was rond het Liedtsplein in Schaarbeek. Negen personen werden opgepakt, van wie er vier ter beschikking werden gesteld van de onderzoeksrechter, en een vijfde, een minderjarige, werd toevertrouwd aan het jeugdparket. Dinsdag was al een tiende verdachte opgepakt terwijl nog drie mensen worden opgespoord. Dat meldt het Brusselse parket woensdagavond.

De bende was sinds begin 2020 actief rond het Liedtsplein en verkocht daar cocaïne. Dat zorgde al snel voor overlast voor de omwonenden, die hun beklag deden bij de politie. Verschillende politiepatrouilles hadden ook al de activiteiten van de dealers opgemerkt en dankzij herhaalde controles en arrestaties kon de politie de bende in kaart brengen. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat de straatdealers zich gingen bevoorraden in hotels in de Paleizenstraat, waar de grotere dealers zich schuilhielden.

In april opende het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek, dat woensdag aanleiding gaf tot 8 huiszoekingen, onder meer in de betrokken hotels, uitgevoerd door meer dan 150 politiemensen.

Daarbij pakten de speurders negen personen op, onder wie een minderjarige. Het ging daarbij zowel om straatdealers als belangrijkere leden van de bende. Zes van de verdachten waren al gekend bij de politie. Vijf andere personen werden een tijdlang bestuurlijk aangehouden. Bij de huiszoekingen trof de politie 17 hulzen van een alarmpistool aan, naast tien gsm’s, 150 gram cocaïn en 3.500 euro cash.

Dinsdagavond had de politie al een tiende persoon opgepakt nadat in één van de hotels in de Paleizenstraat schoten waren gelost. Die verdachte was een vrouw die ook actief was binnen de bende. De schoten zouden het werk geweest zijn van drie personen die ook aan de drughandel gelinkt worden, en nog actief worden opgespoord.

“Dit was de eerste grote operatie sinds de maatregelen tegen het coronavirus versoepeld worden”, klinkt het bij de politie Brussel Noord. “Om alles veilig te laten verlopen, droegen alle politieagenten FFP2-maskers gedurende de hele operatie. Alle opgepakte verdachten kregen ook een masker, dat ze de hele tijd moesten dragen, zowel tijdens hun arrestatie als tijdens hun overbrenging, hun verhoor en hun verblijf in de cel. Dat zowel voor hun eigen gezondheid als die van de andere arrestanten. Alle agenten die op het terrein actief waren, kregen ook handschoenen en ontsmettende gel.”