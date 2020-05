KBVB roept Mehdi Bayat op het matje: bondsvoorzitter moet uitleg geven over “onbestaande” 1,25 miljoen euro steun aan profclubs

Waar heeft bondsvoorzitter Mehdi Bayat de 1,25 miljoen euro vandaan gehaald die hij beloofd heeft aan de Pro League, de vereniging van profclubs? Dat wordt de inzet van een wellicht pittige raad van bestuur van de KBVB deze namiddag in Tubeke.

De kruitdampen van de aanval van Antwerp zijn nog niet opgetrokken, of Mehdi Bayat, omstreden omdat hij naast bondsvoorzitter ook de sterke man van Sporting Charleroi is, moet de borst natmaken voor een nieuwe strijd. Tijdens een bijeenkomst van de raad van bestuur van de voetbalbond moet hij uitleg geven over een som van 1,25 miljoen euro die hij achter de rug van de KBVB heeft overgeheveld naar de Pro League. Niemand bij de bond weet waar dat bedrag vandaan komt.

Het geld komt, samen met bijdrages van de clubs die Europees spelen, in het solidariteitsfonds dat de Pro League heeft opgericht om de profclubs te steunen tijdens de coronacrisis. Het moest ook dienen om de steun af te kopen voor een competitie met 16 en play-offs, de voorkeurformule van Charleroi, Gent en Genk. En er worden ook ploegen gecompenseerd die nog kans maakten op Europees voetbal – Genk, KV Mechelen en Anderlecht.

Nadat het bedrag uitlekte in deze krant stonden eerst de Vlaamse amateurclubs op de rem. Als de profclubs geld krijgen om de coronacrisis te bestrijden, dan moet er ook een deel naar de amateurclubs gaan, luidt de redenering. Ook de Franse amateurs, die Mehdi Bayat vorig jaar in het zadel hielpen als bondsvoorzitter, stellen zich vragen.

Geld van de Duivels

Volgens onze informatie zou Bayat het geld halen uit de EK-inkomsten van volgend jaar. Alleen weet niemand hoeveel de Rode Duivels volgend jaar zullen verdienen en staat dat geld vandaag nog niet op de rekening. De nationale ploeg is de levenslijn van de voetbalbond, maar door de coronacrisis zijn alle inkomsten onzeker geworden. Eerder greep de bond al naast 2,7 miljoen euro opbrengsten van een stage in Qatar.

Tijdens de raad van bestuur deze namiddag zal er een hartig woordje gepraat worden over het nieuwe rondje poker van Mehdi Bayat. Omdat 1,25 miljoen euro geen onoverkomelijk bedrag is, zal de bondsvoorzitter er voorlopig nog mee wegkomen. Maar nogal wat bestuurders van de bond willen niet langer als ja-knikkers worden gezien. In de marge van de vergadering zullen de klachten van Antwerp, Virton en Waasland-Beveren druk besproken worden. De positie van de bondsvoorzitter staat nog niet onder druk, maar het doen en laten van de “man met de dubbele petjes” zal de komende dagen en weken met nog meer aandacht gevolgd worden.