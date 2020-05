Mona (10) verloor haar huis in hevige brand, nu bakt haar klasgenootje Kobe (10) koekjes om haar te helpen

Willebroek -

In de nacht van 17 op 18 mei zorgde een kortsluiting in een huis aan het Stationsplein in Willebroek voor een uitslaande brand. Mona Broothaers (10), haar mama Lieve en haar broer Oscar (15) bleven gelukkig ongedeerd, maar zijn wel alles kwijt. Daarom besloot Kobe, klasgenoot en beste vriend van Mona, het gezin te hulp te schieten.