Moeskroen vraagt Antwerp twee miljoen voor doelman Jean Butez

Moeskroen-doelman Jean Butez (24) bevindt zich al langer in het vizier van de Belgische topclubs – met name AA Gent, Antwerp, Anderlecht en eventueel Club Brugge –, maar voorlopig heeft alleen The Great Old zich gemanifesteerd. Een bod van één miljoen euro is echter afgewimpeld.

Moeskroen vraagt momenteel twee miljoen plus twintig procent op de doorverkoop. Het is nu aan Luciano D’Onofrio om dit te benaderen, al zit hij in een sterke onderhandelingspositie. Butez gaat zijn laatste contractjaar in, vooraleer hij transfervrij weg kan bij Moeskroen. Antwerp heeft met de Iraanse international Alireza Beiranvand (27) bovendien al een doelman op komst om het vertrek van Sinan Bolat op te vangen.