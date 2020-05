Grootste talent dat we nooit zagen: Charly Musonda jr. geeft zichzelf 20 procent kans om te voetballen na kruisbandblessure

Het grootste talent dat België ooit zal hebben gezien. Niet wij, maar jeugdvoetbalkenner Johan Boskamp riep het zo’n tien jaar geleden uit. Het ging over Charly Musonda jr. Tien jaar later kan je na een resem blessures, verkeerde keuzes en ongezonde koppigheid maar één ding vaststellen: de inmiddels 23-jarige wonderknaap is het grootste talent dat we nooit hebben gezien. En of we hem ooit nog gaan zien? Twintig procent kans, zegt hij zelf.