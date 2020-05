Extern bureau moet licentieprocedure voetbalbond hervormen

Na de omstreden licentie voor Moeskroen wil de voetbalbond de licentieprocedure voor het profvoetbal herbekijken. Op voorstel van onder meer Club Brugge wordt vandaag gestemd over een externe audit. Een onafhankelijk bureau moet onderzoeken of de procedure op een andere manier moet en kan verlopen.

Nu worden veel beslissingen van de Licentiecommissie in beroep verworpen door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Een van de oplossingen kan zijn het beroep opnieuw ‘binnenshuis’ te organiseren. Maar ook de werking van de licentiemanager wordt mogelijk hervormd. Die zou meer steun en middelen kunnen krijgen.

Nadat Moeskroen in beroep zijn licentie had behaald, verklaarde Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond, dat de KBVB het “principieel oneens” was met de beslissing. Ook kondigde hij “verdere stappen” aan. Een deel van de raad van bestuur van de bond vond dat Bossaert voor zijn beurt had gesproken en floot hem terug. Intussen is de motivering van het BAS bekend en kan het dossier-Moeskroen opnieuw worden bekeken door de KBVB.