Op de klapstoel met Gille van Binst: “Vandaag betaal ik voor de excessen van vroeger”

Gille Van Binst, de droogkomiek van het Belgische voetbal, heeft iets recht te zetten. Ja, hij heeft Parkinson en ja, enkele jaren terug zag hij het zwartgallig in. “Ik ben van het balkon gesprongen.” De punchline leest u verder. Maar neen, hij is daardoor geen eenzame zielenpoot. “Ik was kwaad op Ruben Van Gucht, maar ik vergeef het hem…”