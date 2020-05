Wetenschappers verdubbelen spiermassa van muizen

Het is wetenschappers van de Washington University School of Medicin gelukt om muizen twee keer zo veel spiermassa te geven door middel van een injectie.

De verdubbeling gebeurde in twaalf weken tijd, terwijl de diertjes nochtans amper konden bewegen en een ongezond dieet kregen. De muizen bleken ook minder last te hebben van ontstekingsreacties in hun gewrichten. Om dat resultaat te bekomen, gebruikten de wetenschappers een vorm van gentherapie. Ze zijn erin geslaagd het gen dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van een belangrijk eiwit extra actief te maken.Het zal nog wel enkele jaren duren eer deze therapie op mensen kan worden uitgetest. Het zou een sprong kunnen betekenen in de zoektocht naar een behandeling voor artrose en verschillende spierziekten.(sgg)