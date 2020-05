Pluto al 90 jaar lang ’s werelds favoriete viervoeter (én het is een Belg)

Pluto, de beste vriend van Mickey Mouse en de bekendste hond in de geschiedenis van de animatiefilm, viert zijn 90ste verjaardag. Maar naast zijn leeftijd is ook zijn afkomst opmerkelijk, want Pluto is niet zomaar een hond, maar een Belgische bloedhond, een Sint-Hubertus.

Aan zijn vacht zal je het niet merken, want er is geen grijs haartje te zien op zijn oranjegele pels. Maar al in 1930 verscheen Pluto voor het eerst op het grote scherm. Het publiek maakte kennis met een ietwat minder vriendelijke versie van de hond in de zwart-wit kortfilm “The Chain Gang”. Want op het einde van het filmpje achtervolgen niet één maar twee boze Pluto’s Mickey Mouse die net ontsnapt is uit de gevangenis. De honden zijn duidelijk Belgische Sint-Hubertussen, speurhonden met een sterk ontwikkeld reukvermogen die volgens de legende in Luik werden gekweekt door bisschop Hubertus. Perfect dus om een ontsnapte muis op te sporen.

De droom van ieder kind

Maar al snel evolueerde Pluto van een gemene speurhond naar de lieve Pluto die we nu nog steeds kennen. Want een jaar na zijn eerste filmdebuut verscheen een stuntelige en speelse Pluto in “The Moose Hunt” als Mickey’s trouwe viervoeter. En die stunteligheid is net hetgene dat ervoor gezorgd heeft dat Pluto’s bekendheid die van Mickey overtrof, ondanks het feit dat Pluto niet kan spreken en zich gedraagt als een echte hond.

Dat Disney ervoor gekozen heeft om Pluto voor te stellen als een echte hond is uitzonderlijk want alle andere Mickey-personages kunnen wel spreken en dragen in tegenstelling tot Pluto ook kleren. Maar zijn vermogen om emoties over te kunnen brengen dankzij gezichtsuitdrukkingen is net hetgene dat hem één van de populairste personages maakt. Ook het feit dat hij buitengewoon loyaal is, maakt van hem de viervoeter waar ieder kind van droomt.

Al 90 jaar populair

Niet lang na zijn debuut kreeg Pluto de hoofdrol te pakken in de aflevering “Just Dogs” van de serie “Silly Symphonies”. Later verscheen zelfs een hele serie met Pluto in de hoofdrol. Een hoogtepunt in zijn carrière want hij kreeg zelfs een Oscar voor beste korte animatiefilm voor de eerste aflevering.

Doorheen de jaren bleef Pluto ontzettend populair. In de jaren 2000 kreeg hij zelfs een plekje in de videogame wereld met ‘Kingdom Hearts’. Tijdens zijn carrière was Pluto te zien in 48 afleveringen van zijn eigen serie en in een honderdtal tekenfilms aan Mickey’s zijde. Wereldwijd verschenen duizenden stripverhalen van de Belgische Sint-Hubertus.