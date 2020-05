Megaprijs betaald voor NBA-ring Kobe Bryant

De gouden ring met diamanten die basketlegende Kobe Bryant twintig jaar geleden cadeau gaf aan zijn moeder, is verkocht voor de som van 206.080 dollar of zo’n 190.000 euro.

Bryant, die eind januari samen met zijn dochter overleed in een helikoptercrash, kocht destijds voor zijn beide ouders twee identieke ringen om zijn eerste NBA-kampioenschap met zijn toenmalige team, de Lakers, te herdenken. In 2013 verkochten de ouders zes items van Kobe aan een privéverzamelaar, waaronder de ringen, voor in totaal 280.000 dollar.

De ring die Kobe aan zijn vader gaf, wordt naar verwachting binnenkort ook verkocht en zou nog meer moeten opleveren. (lto)