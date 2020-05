Dennis Praet: “Op 400 meter maak ik tegen Borlées geen schijn van kans”

Niet de Borlées maar voetballer Dennis Praet (Leicester City) was de verrassende winnaar van de 1.500 meter op de loopband. “Omdat we niet konden voetballen tijdens de lockdown heb ik de voorbije maanden meer gelopen dan anders. Ik had de loopmicrobe echt te pakken. In De container cup heb ik de loopband meteen op 21km/u gezet en ben ik dat tempo blijven aanhouden. Ik was dan wel sneller dan de Borlées, maar dit is toch anders. Als ik vierhonderd meter tegen hen moet sprinten maak ik geen schijn van kans.”