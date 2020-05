Unicef: Aantal kinderen dat in armoede leeft, kan door corona dit jaar met 86 miljoen stijgen

De economische gevolgen van de Covid-19-pandemie kunnen tegen het einde van het jaar tot wel 86 miljoen meer kinderen in armoede doen belanden, een stijging van 15 procent. Dat blijkt uit een analyse die donderdag is gepubliceerd door Save the Children en Unicef.

Uit de analyse blijkt dat in totaal 672 miljoen kinderen in lage- en middeninkomenslanden onder de nationale armoedegrens zouden kunnen terechtkomen tegen het einde van het jaar. Of toch zonder dringende maatregelen om gezinnen te beschermen tegen de financiële ontberingen als gevolg van de pandemie. Bijna twee derde van die kinderen woont in Afrika onder de Sahara, en in Zuid-Azië. Landen in Europa en Centraal-Azië zouden de grootste stijging kunnen zien, tot 44 procent in de hele regio. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zouden een stijging van 22 procent kunnen merken.

Om de impact van Covid-19 op kinderen in arme huishoudens aan te pakken en te verzachten, roepen Save the Children en Unicef op tot snelle en grootschalige uitbreiding van sociale beschermingssystemen en -programma’s. Overheden moeten ook investeren in andere vormen van sociale bescherming, fiscaal beleid, werkgelegenheid en arbeidsmarktinterventies om gezinnen te ondersteunen.

Unicef België moedigt de regering aan om speciale aandacht en prioriteit te geven aan kinderen en gezinnen in de Covid-19-reactie. Dat kan op verschillende manieren. Door programma’s voor sociale bescherming aan te nemen of uit te breiden, met inbegrip van bijvoorbeeld extra financiële steun voor ieder kind. Door alle gezinnen toegankelijke, betaalbare kinderopvang van hoge kwaliteit te bieden. En door samen te werken met financiële instellingen om sociale uitgaven voor kinderen en gezinnen tijdens en na de crisis te voorzien.