Trump gaat donderdag decreet over sociale media ondertekenen

De Amerikaanse president Donald Trump gaat donderdag een decreet over sociale media ondertekenen. Dat heeft zijn woordvoerder Kayleigh McEnany woensdag gezegd. Over de precieze inhoud van het decreet bestaat nog geen duidelijkheid. Maar de aankondiging komt er kort nadat Trump hard had uitgehaald naar Twitter, wegens het plaatsen van een factcheck bij een van zijn berichten.

Trump had er woensdag mee gedreigd om de sociale media “te reguleren” of zelfs “te sluiten”.

“Republikeinen hebben het gevoel dat socialemediaplatforms conservatieve stemmen totaal de mond snoeren. We gaan hen stevig reguleren of sluiten voordat we dit laten gebeuren”, zo deelde de Amerikaanse president mee op Twitter. “Net zoals we grootschalige stemmen per post, wat ongebreideld valsspelen, vervalsen en diefstal zou betekenen, niet kunnen laten gebeuren in ons land.” In een andere tweet zei hij dat “grote actie” zou volgen.

....happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Twitter has now shown that everything we have been saying about them (and their other compatriots) is correct. Big action to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Daarna tweette hij ook: “Big Tech doet alles in hun macht om te censureren in aanloop naar de 2020 verkiezing. Als dat gebeurt, hebben we onze vrijheid niet meer. Ik ga dat nooit laten gebeuren! Ze probeerden hard in 2016 en verloren. Nu zijn ze helemaal gek aan het worden. Blijf op de hoogte!”

Big Tech is doing everything in their very considerable power to CENSOR in advance of the 2020 Election. If that happens, we no longer have our freedom. I will never let it happen! They tried hard in 2016, and lost. Now they are going absolutely CRAZY. Stay Tuned!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020

Factcheck

De discussie is een gevolg van twee berichten die Trump dinsdag op de microblogsite had geplaatst. Daarin beweerde hij dat stemmingen per post “substantieel frauduleus” zijn. “Brievenbussen zullen geplunderd worden, stembiljetten zullen vervalst worden en illegaal worden afgedrukt en frauduleus worden ondertekend”, zo schreef hij onder meer.

Twitter plaatste daarop een symbool bij de tweets, samen met de zin “lees hier de feiten over verkiezingen per post”. Wie daarop klikte, werd doorverwezen naar aan webpagina waarin de uitlatingen van Trump onder meer met behulp van nieuwsartikels weerlegd werden. Het was de eerste keer dat de Amerikaanse president op de sociaalnetwerksite werd teruggefloten voor het verspreiden van misleidende informatie.

In een eerste reactie via Twitter verklaarde Trump al dat de site “de vrijheid van meningsuiting compleet onderdrukt” en dat hij dat niet zou laten gebeuren.

