Boeing start productie van omstreden 737 MAX weer op

Vliegtuigbouwer Boeing is in de Amerikaanse staat Washington opnieuw begonnen met de productie van de Boeing 737 MAX. Het gaat volgens Boeing nog niet om massaproductie, maar om kleine aantallen. Het is wel de bedoeling om de productie in de loop van het jaar verder op te voeren.

De 737 MAX was het best verkopende vliegtuig van Boeing, totdat twee toestellen kort na elkaar crashten door een softwarefout. Bij de twee ongelukken kwamen in totaal 346 mensen om het leven. In maart 2019 werd besloten dat het vliegtuig niet meer gebruikt mocht worden.

Woensdag maakte Boeing al bekend dat het 6.770 mensen moet ontslaan vanwege de coronacrisis. Boeing had voor de crisis wereldwijd ruim 161.000 werknemers, van wie de meesten in de VS werken.