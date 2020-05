Tot 62 procent minder transplantaties door coronacrisis: “Aantal donoren is gehalveerd”

Het aantal orgaantransplantaties in ons land is door de uitbraak van de corona-epidemie fors teruggelopen. Tijdens de piek van de crisis, in maart en april, waren er maar liefst 62 procent minder transplantaties dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal donoren daalde met 45 procent, zo meldt het Belang van Limburg donderdag.

Vooral het aantal long- en niertransplantaties nam tijdens de piek van de corona-epidemie fors af, respectievelijk met 76 en 75 procent. Het aantal harttransplantaties daalde met 61 procent, het aantal levertransplantaties met 33 procent.

Volgens Luc Colenbie, expert orgaantransplantatie bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, zijn er verschillende verklaringen voor die afname tijdens de coronacrisis. “Bij het uitbreken van de epidemie was de stress bij de transplantatiecentra heel hoog omwille van het hoge risico op besmetting”, zegt Colenbie, zelf transplantatiecoördinator in het UZ Gent. “Tijdens de acute periode van de crisis zijn dan ook heel wat transplantatiecentra gesloten, al werden dringende transplantaties hoe dan ook uitgevoerd.” Daarnaast was er ook een gebrek aan capaciteit in de ziekenhuizen.

De forse terugloop van transplantaties is ook voor een stuk te verklaren omdat er minder orgaandonoren waren. Tijdens de piek van de crisis in maart en april waren er in ons land 28 donoren, terwijl er dat in diezelfde periode vorig jaar 51 waren. “Patiënten met een COVID-19-besmetting kunnen sowieso geen donor zijn, omdat dat veel te veel risico’s inhoudt”, zegt Colenbie. “Op die manier werden in ons land sinds de uitbraak van de crisis al tien donoren afgemeld omwille van een positieve COVID-test.”