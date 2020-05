Vooral ongevallen met elektrische steps in Brussel: elke week belandt gebruiker er in ziekenhuis

Gemiddeld een keer per week belandt een gebruiker van een elektrische step in het ziekenhuis in Brussel. Van alle gebruikers die op de spoeddiensten terechtkwamen, droeg geen enkele een helm. Dat blijkt uit een studie van verkeersinstituut Vias in samenwerking met de spoeddiensten van verschillende ziekenhuizen.

Ongevallen met elektrische steps doen zich vooral voor in Brussel, concludeert Vias. In Wallonië en Vlaanderen gebeuren ze minder. In Brussel belandt gemiddeld dus één gebruiker van een elektrische step per week op de spoeddiensten. Maar in bepaalde drukke gebieden kan dat oplopen tot twee of drie keer per week. Wat ook meespeelt, is het weer: bij mooi weer zijn er meer ongevallen.

Wat voorts opvalt is dat van alle gebruikers die zich op de spoeddiensten aanmeldden niemand een helm droeg. Bijgevolg komen hoofdletsels en kaakbreuken het vaakst voor. Sommigen hebben letsels aan de onderbuik door de botsing met het stuur. Breuken aan de bovenste ledematen, zoals een polsbreuk, komen ook vrij frequent voor.

“Hoewel een helm dragen van het grootste belang is, is het moeilijk om die te verplichten. Velen gebruiken immers een deelstep op onvoorziene momenten. Een helm is dan niet altijd voorhanden”, aldus Vias in een perscommuniqué.

Meestal onervaren

Vias bestudeerde ook de wegcode in andere landen en zag dat maar twee verplichten om altijd een helm te dragen. Toch zijn er volgens Vias in andere landen maatregelen van kracht die we hier ook zouden kunnen invoeren. Het verbod om te rijden op het trottoir is er een van.

Uit de studie blijkt voorts dat bij de overgrote meerderheid van de ongevallen enkel de gebruiker van de elektrische step betrokken is. De meerderheid van de ongevallen gebeurt bovendien met een occasionele gebruiker of iemand die voor het eerst op een elektrische step rijdt.