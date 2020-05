Consumentenombudsdienst krijgt dubbel zoveel telefonische vragen

De coronacrisis zorgt voor een sterke toename in het aantal telefoontjes, e-mails en andere contactnames bij de Consumentenombudsdienst. Het aantal telefonische contacten is momenteel dubbel zo hoog, nu mensen bellen met vragen over geannuleerde vluchten, vakantiehuisjes in de Ardennen, zomerkampen ... Dat meldt de Consumentenombudsdienst naar aanleiding van het jaarverslag 2019. De dienst, die voor bemiddeling buiten de rechtbank om zorgt, behandelde vorig jaar 8.653 schriftelijke dossiers.

“We krijgen sinds 13 maart een verdubbeling van het aantal telefonische vragen. Het gaat dan over ‘coronadossiers’: annulatie van vluchten, vakantiehuizen in de Ardennen, zomerkamp of de dansles ...” zegt operationeel manager Pieter-Jan De Koning. Consumenten zitten met vragen over bijvoorbeeld annulatiekosten, vouchers, voorschotten. Ook de schriftelijke vragen en e-mails nemen toe.

“Wij helpen waar we kunnen. Advies geven doen we niet. Bemiddelen en verzoenen daarentegen met veel plezier”, aldus de Consumentenombudsdienst.

“We hebben heel veel werk nu”, zegt De Koning ook. Hij wijst erop dat zijn dienst heel veel telefonische vragen krijgt die zuiver vragen voor informatie zijn, terwijl dat niet echt de kernactiviteit is. De Consumentenombudsdienst zorgt voor bemiddeling bij geschillen tussen consumenten en bedrijven, en informeert consumenten en ondernemingen hierover. Momenteel is het nog te vroeg om verder in detail te gaan op de ‘coronadossiers’.

Twee specifieke waarschuwingen

De Consumentenombudsdienst behandelde vorig jaar 8.653 schriftelijke dossiers, een daling met 365. “Dat zijn evenveel dossiers die niet voor een rechter kwamen, maar waarin de consument zijn heil zocht in buitengerechtelijke geschillenregeling”, zegt de dienst naar aanleiding van het jaarverslag.

Het gaat om 1.330 schriftelijke vragen voor informatie en 4.544 dossiers die de dienst zelf behandelt. 2.799 andere dossiers stuurde de Consumentenombudsdienst door omdat er voor het geschil in kwestie een specifieke dienst is voor alternatieve geschillenregeling (Ombudsdienst Telecommunicatie, Ombudsdienst Postsector ...). De Consumentenombudsdienst bereikte in 47 procent van de 2.854 afgesloten dossiers een minnelijke schikking, of 1.343 in totaal.

De meeste dossiers zijn afkomstig uit de klusjessector. Opgesplitst naar categorie nemen problemen met de levering de meeste ontvangen dossiers in. De Consumentenombudsdienst waarschuwt tot slot specifiek voor de oneerlijke handelspraktijken van Ecothermique, dat via allerlei websites loodgieters aanbiedt voor dringende herstellingen, en Caltexx, dat voedingssupplementen verkoopt.