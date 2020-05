Protesten tegen dood zwarte man in Minneapolis ontsporen: 1 dode en plunderingen

De protesten in de Amerikaanse stad Minneapolis rond de dood van een zwarte man, lopen uit de hand. Winkels worden geplunderd en daarbij zou intussen ook één dode gevallen zijn. Onder andere een filiaal van AutoZone werd in brand gestoken.

Het is de tweede, zeer onrustige nacht op een rij in Minneapolis, stad in de staat Minnesota. Sinds er videobeelden verspreid werden van de dood van George Floyd, een zwarte man die minutenlang in bedwang werd gehouden door een blanke agent, eisen de inwoners van de stad gerechtigheid.

Intussen worden die protesten steeds gewelddadiger en woensdagviel er ook een dode. De eigenaar van een winkel zou een indringer hebben neergeschoten tijdens een overval. De politie onderzoekt de zaak. Maar overal in de stad werden winkel geplunderd. Grote ketens als Target, Wendy’s en Walmart werden daarbij aangevallen. Op beelden is goed te zien hoe van de winkels amper nog iets overblijft en mensen met grote stukken naar buiten wandelen. Volgens politiebronnen werden ook geldautomaten aangevallen.

LATEST: AutoZone in Minneapolis set ablaze by rioters; several other stores looted as police stand down pic.twitter.com/E4h8vH90hI — Breaking911 (@Breaking911) May 28, 2020

Op een persconferentie heeft Jacob Frey, de Democratische burgemeester, de arrestatie gevraagd van een van de agenten die betrokken was bij de gewelddadige en dodelijke arrestatie van de zwarte man George Floyd maandag. Het gaat om de agent die in de nek van Floyd knielde. ‘We kunnen niet wegkijken, het is aan ons leiders om te zien wat het is en het te noemen wat het is. George Floyd verdient rechtvaardigheid. Zijn familie verdient rechtvaardigheid. De zwarte gemeenschap verdient rechtvaardigheid. En onze stad verdient rechtvaardigheid.’

