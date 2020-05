Maggie De Block: “We hebben de juiste maatregelen genomen op het juiste moment, we mogen fier zijn”

“We hebben de juiste maatregelen op het juiste moment genomen”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

De minister reageerde op een reportage van Pano in De Ochtend op Radio 1. “Dit was een ongekend, nieuw virus. We kregen informatie van de Chinezen dat het een mild virus was dat iets besmettelijker was dan de griep. Maar voortschrijdend inzicht heeft ons geleerd dat het voor sommige leeftijdsgroepen gevaarlijker was.”

Hadden sommigen niet al gewaarschuwd? De Block noemde een arts zelfs drama queen in een tweet. “Maar die arts zei dat ons gezondheidszorgsysteem zou instorten, terwijl ik wist wat we gedaan hadden om onze ziekenhuizen om te vormen. En het is dus niet zover gekomen, het systeem is niet ingestort. Toch werden mensen in paniek geduwd: ze hadden die beelden uit italië gezien en mensen werden angst aangejaagd dat ze niet zouden verzorgd worden en op de parking van het ziekenhuis zouden achterblijven.” Intussen is de bewuste tweet verwijderd. “Toch sta ik er nog achter. Ga mee aan de kar trekken in plaats van zulke voorspellingen te doen en paniek te zaaien.”

“We hebben de maatregelen genomen op het juiste moment. De lockdown was nodig op dat moment. Nu mogen we fier zijn: we hebben die curve afgezwakt. Nu zijn we bezig met die tweede golf en moeten we ervoor zorgen dat dit een klein golfje wordt.”

Hadden we niet beter voorbereid kunnen zijn, door al meer mondmaskers te hebben? “Het materiaal was inderdaad beperkt, maar de maand was al maanden ontwricht door de uitbraak in China. Zij stopten meteen hun export en hebben zelfs maskers gevraagd. Ik heb dat geweigerd, zoiets is water dragen naar de zee. Ik dacht: als wij er opsturen en zij voeren niet uit, waartoe zal dat leiden? Niemand kan de productie van China opvangen.” Mondmaskers die over datum waren zijn vernield. “Nu willen we een rollende stock maken, die centraal is en opgevuld wordt en verbruikt wordt, zodat ze niet kunnen vervallen. Maar als markt zo ontwricht is, is het moeilijk. De ziekenhuizen zaten door hun stocks omdat er geen leveringen waren. U wil het niet weten wat we allemaal meegemaakt hebben.”