EasyJet wil personeelsbestand met tot 30 procent inkrimpen: tot 4.500 jobs bedreigd

De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet wil het personeelsbestand met maximaal 30 procent inkrimpen. Daarover zal het bedrijf overleg plegen met het personeel. Dat meldt de prijsvechter donderdag in een update over de maatregelen om de coronacrisis te overleven. Het lagere personeelsbestand moet onder meer de kleinere vloot weerspiegelen.

EasyJet telt ongeveer 15.000 werknemers. Tot 4.500 banen zijn dus bedreigd, aldus het financieel nieuwsagentschap Bloomberg. De luchtvaartmaatschappij wil tegen het einde van volgend jaar 51 vliegtuigen minder dan gepland inzetten. Ook zal het bedrijf het netwerk van Europese bases rationaliseren.

Het bedrijf is nog steeds van plan om de vluchten op een aantal routes te hervatten op 15 juni. In eerste instantie zou het gaan om binnenlandse vluchten in het Verenigd Koninkrijk en vluchten naar Frankrijk. De volledige sector gaat door een diep dal, nadat eerder ook al Brussels Airlines, Virgin en Ryanair ontslagen aankondigden.