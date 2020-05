Energiewaakhond: “Subsidies bij kernuitstap zouden modaal gezin tot 58 euro kunnen kosten”

De subsidies die gepaard gaan met een kernuitstap zouden een modaal gezin tot 58 euro per jaar kunnen kosten. Dat heeft de federale Energiewaakhond CREG berekend. Een concreet luik van de kosten van de kernuitstap heeft betrekking op de financiering van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM), waarlangs de subsidies worden toegekend aan nieuwe elektriciteitsproductiecapaciteiten. De federale energiewaakhond CREG oordeelt dat de subsidies die zullen worden toegekend tussen 614 en 940 miljoen euro per jaar zullen kosten, met een verschillende impact naargelang het verbruik per consument. Dat schrijven La Libre Belgique en Le Dernière Heure donderdag.