Tiental klachten tegen Amerikaanse agent die knie op nek van zwarte man zette: “Nooit iets mee gedaan”

Tegen de agent die in de Amerikaanse stad Minneapolis zijn knie op de nek van een gearresteerde man drukte, zoals op videobeelden te zien is, werden de voorbije jaren een tiental klachten ingediend over zijn optreden. Die klachten bleven zonder gevolg, schrijft NBC News. Terwijl de agent zijn knie op de ongewapende zwarte Amerikaan drukt, zegt het slachtoffer, dat korte tijd later in het ziekenhuis overleed, nog dat hij niet kan ademen. De agent, Derek Chauvin, en drie anderen zijn intussen de laan uitgestuurd, nadat de beelden op sociaalnetwerksites waren beginnen circuleren.

Chauvin werkte al 19 jaar voor de politie, en werd tijdens zijn carrière geprezen voor zijn heldhaftigheid. Over de klachten tegen Chauvin kreeg NBC geen verdere details in handen.

Mylan Masson, gepensioneerd agente en actief in de politieopleiding in de staat Minnesota, zegt aan NBC dat een tiental klachten over een carrière van goed 20 jaar “iets hoger dan normaal” kan lijken. Ze voegt eraan toe dat iedereen een klacht kan indienen tegen agenten, of de klacht nu geldig is of niet. Sowieso zullen de klachten mee in beschouwing genomen worden bij eventuele juridische procedures.

Doodvonnis

Op de videobeelden is te zien dat Chauvin minutenlang met zijn knie leunt op de nek van een zwarte man, geïdentificeerd als George Floyd, die op de grond ligt. De arrestant roept verschillende keren “ik kan niet ademen”. Voorbijgangers roepen de politieman ook toe dat hij moet ophouden. Uiteindelijk verliest de man het bewustzijn, om kort daarna in het ziekenhuis te sterven.

Ook aan de woning van de agent wordt geprotesteerd. Foto: AP

“Wat ik gezien heb, was in alle opzichten verkeerd”, zei burgemeester van Minneapolis Jacob Frey. “Zwart zijn zou in Amerika geen doodvonnis mogen betekenen.” Floyds zus wil dat alle betrokken agenten aangeklaagd worden voor moord.

Zijn overlijden roept herinneringen op aan de dood van Eric Garner in de stad New York in 2014. Garner stierf toen de politie hem bij een arrestatie in een wurggreep hield. Ook hij had verschillende keren “ik kan niet ademen” geroepen. Die kreet groeide, samen met “Black lives matter”, later uit tot een van de slogans waarmee het politiegeweld tegen zwarten in de VS werd aangeklaagd.

De voorbije uren kwam het tot gespannen protesten tegen het politiegeweld in Minneapolis en andere Amerikaanse steden. Chauvins advocaat weigerde commentaar te geven.