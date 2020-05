Paul-José Mpoku en Junior Edmilson reageren na ‘illegale’ voetbalwedstrijd: “De schepen sprak ons aan als een fan”

Opschudding in Visé woensdagavond. De politie legde er en voetbalwedstrijd stil die indruiste tegen de lockdown-maatregelen. Onder de zestig aanwezigen: ex-Standardspelers Paul-José Mpoku en Junior Edmilson (ex-Standard), en huidige Standardspelers Mehdi Carcela en Samuel Bastien. Mpoku en Edmilson betwisten de feiten niet, maar halen uit naar Julien Woolf, schepen in Visé en de man die zaak in gang stak.

Het was Julien Woolf, schepen van Jeugd en Sport in Visé, die de politie op de hoogte bracht van de ‘illegale’ voetbalmatch. “Ik werd door bewoners op de hoogte gebracht van de bijeenkomst. Ik ging direct naar de plek en zag dat er een wedstrijd gaande was. Toen herkende ik verschillende sterren en vroeg hen om te stoppen met spelen omdat ze het goede voorbeeld moesten geven. We worden geconfronteerd met een ongekende gezondheidscrisis met het coronavirus. De politie van Basse-Meuse kwam zeer snel ter plaatse en ik feliciteer hen met hun perfecte tussenkomst, met de nodige tact om de site in alle rust volledig te evacueren”, aldus Woolf bij Sud Presse.

Bij de dezelfde kranten reageerden Mpoku en Edmilson op de feiten. “Ik weet dat het de krantenkoppen zal halen. We waren daar inderdaad aan het voetballen”, bevestigt Mpoku. “Enkele amateurs hadden ons uitgenodigd. We waren in de veronderstelling dat het 11 tegen 11 zou zijn, maar plots zagen we een massa mensen samentroepen. Niemand droeg een mondmasker en de regels van social distancing werden niet gerespecteerd. Je moet weten dat er voor onze aankomst al gespeeld werd, en idem na ons vertrek. Maar daar heeft de schepen geen foto’s van.”

Op Twitter haalde Mpoku donderdagochtend nog eens uit. “Proficiat meneer de schepen, u heeft uw slag thuisgehaald.”

Mr l’échevin de visé ???????? vous avez réussis votre coup — Paul-Jose Mpoku (@PaulJoseMpoku) May 28, 2020

Edmilson ontkent de feiten eveneens niet, maar is net als Mpoku niet te spreken over de reactie van Woolf. “Hij doet alsof hij geschokt is, maar hij spraak me aan als een fan”, beweert de Braziliaanse Belg. “Hij heeft ons helemaal niet gevraagd om te vertrekken. Als hij dit leest, moet hij één ding onthouden: een schepen moet correct zijn. Op deze manier zorgt hij voor ophef. Het is niet door de waarheid te verdraaien dat je slaagt in het leven.”

Reactie Standard

Standard reageerde donderdag officieel op de feiten waarbij hun (ex-)spelers betrokken waren. “De club onderschrijft dit niet. Elke betrokken speler zal een duidelijke uitleg moeten geven, omdat iedereen werd gevraagd zich aan de maatregelen te houden, vooral om dat ze bekend zijn en het goede voorbeeld moeten geven. Het betreft een privé-initiatief als onderdeel van hun verlof. Ze zijn burgers zoals iedereen en moeten de regels van de autoriteiten respecteren.”