Hij kon zich niet doorzetten bij Anderlecht en KV Mechelen, nu charmeert Andy Kawaya ex-wereldkampioen Xabi Alonso: “Beste speler van de reeks”

Met een assist op het veld van Arsenal voetbalde hij zich meteen in de harten van de Anderlecht-fans, maar doorbreken bij paars-wit lukte onder meer door een zware blessure niet voor Andy Kawaya. Na omzwervingen bij KV Mechelen en Avellino belandde de flankspeler bij de Spaanse derdeklasser Cultural Leonesa. Daar trekt hij de aandacht van niemand minder dan Xabi Alonso.

Het is dinsdag 4 november 2014 wanneer Anderlecht in de Champions League op bezoek gaat bij Arsenal. Paars-wit lijkt een kopje of twee te klein en staat bij de rust 2-0 in het krijt. Enter Andy Kawaya. De 18-jarige flankaanvaller heeft er nog maar twee korte optredens bij de hoofdmacht opzitten, maar wordt in het Emirates Stadium voor de leeuwen geworpen door Besnik Hasi. Eerst wordt het nog 3-0 voor de Gunners, maar dan is daar Kawaya. Met een splijtende actie zet hij zijn mannetje in de wind, zijn lage voorzet wordt door Anthony Vanden Borre vanuit randje buitenspel in doel geduwd. Het is het startsein van een geweldige comeback, paars-wit verbaast door nog een puntje mee te grabbelen (3-3) uit Noord-Londen.

Kawaya en Mitrovic juichen: Anderlecht haalde een 3-0 achterstand op tegen Arsenal. Foto: BELGA

De paars-witte fans dromen meteen luidop van een nieuwe ster uit de eigen jeugd, maar die hoop wordt op maandag 15 augustus 2016 definitief verbrijzeld. Kawaya, die in het seizoen 2015/2016 moeite had om zich door te zetten en al even wordt uitgeleend aan Willem II, loopt in een match met de beloften van Anderlecht tegen Union een zware kuitbeenbreuk op.

Na een lange revalidatie trekt Kawaya in de zomer van 2017 op transfervrije basis naar KV Mechelen, maar ook daar kent hij weinig succes. Avellino gooit hem een jaar later een reddingsboei toe, maar nog voor hij zijn debuut maakt wordt zijn contract ontbonden. Het is tot januari 2019 wachten vooraleer een oplossing zich aandient.

“Meest gevarieerde speler”

Bij Cultural Leonesa in de Spaanse derde klasse vindt Kawaya zich stilaan terug. Dit seizoen zit hij al aan 25 wedstrijden, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en een assist. Het gaat goed, en dat is ook ene Xabi Alonso niet ontgaan. De ex-speler van Real Madrid, Bayern München en Liverpool timmert bij derdeklasser Real Sociedad B, de club waar hij zijn profdebuut maakte als speler, aan zijn weg omhoog als trainer. De voormalige middenvelder, die Europees en wereldkampioen werd met Spanje, is gecharmeerd door Kawaya. Dat maakte hij duidelijk tijdens een Instagram Live, toen hij van een Spaanse journalist de vraag kreeg wie de beste speler in de reeks was. “Op individueel niveau, als het gaat om situaties oplossen, is Kawaya de meest creatieve en gevarieerde speler”, strooide Alonso met lof. En als een ex-wereldkampioen dat zegt ...