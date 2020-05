Levante speelt laatste zes thuisduels in La Nucia wegens renovatie aan stadion

Levante heeft de toestemming gekregen om zijn laatste zes thuiswedstrijden in La Liga in het Olympische Stadion Camilo Cano in La Nucia, tussen Calpe en Benidorm, af te werken. De club uit Valencia had het verzoek ingediend wegens de renovatie van zijn gebruikelijke tempel Ciutat de Valencia.

Levante zal dus vanaf zijn thuisbasis 150 kilometer moeten overbruggen als de Spaanse Liga in de loop van juni hervat. Camilo Cano is een stadion met beperkte capaciteit en heeft een atletiekpiste. Het werd ingehuldigd in 2019 en deed toen dienst voor de Spaanse atletiekkampioenschappen.

Levante zal er achtereenvolgens Sevilla, Atlético Madrid, Real Betis, Real Sociedad, Athletic Bilbao en Getafe ontvangen. Wegens de coronacrisis vinden de duels plaats zonder fans.