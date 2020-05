Lommel SK neemt afscheid van trainer Peter Maes

Peter Maes zal niet de eerste coach van Lommel zijn onder het bewind van de City Football Group. De Limburgse club liet donderdag weten dat de aflopende verbintenis van Maes niet werd verlengd. De coach was pas sinds oktober vorig jaar in dienst in Limburg en wist Lommel SK te behoeden voor sportieve degradatie uit 1B.

“Lommel SK kan vandaag bevestigen dat de club de overeenkomst met Peter Maes, die loopt tot 30 juni, niet zal verlengen. Maes kwam bij de club met een overeenkomst van korte duur in het midden van het seizoen 2019-2020 en hielp groenwit bij het handhaven in eerste klasse B. Lommel SK wil Peter Maes uitermate danken voor zijn bijdrage en wenst hem het allerbeste in zijn verdere carrie`re”, klinkt de mededeling op de clubwebsite.

Na het nieuws over de overname van Lommel SK door City Football Group reageerde Maes nog enthousiast. “Straf dat men dit kan realiseren, zeker in coronatijden. Natuurlijk zou ik openstaan om deel uit te maken van dat verhaal, het zou een enorme uitdaging zijn. Het is alleen de vraag hoe die mensen de toekomst zien. Ik draai al lang genoeg mee in het voetbal om te weten dat andere heren vaak andere wetten installeren.” Dat blijkt.

