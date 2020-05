Drukke dag bij AA Gent: Wim De Decker wordt nieuwe T2, Vadis Odjidja verlengt contract

Verrassende wending in het verhaal Wim De Decker. Kort nadat bekend raakte dat de ex-assistent van Laszlo Bölöni bij Antwerp geen toekomst meer had en vertrok, gaat hij aan de slag bij KAA Gent. Hij zal er de technische staf versterken als assistent van Jess Thorup. En er was nog meer goed nieuws te rapen in de Ghelamco Arena. Zo raakte ook bekend dat aanvoerder Vadis Odjidja zijn krabbel heeft gezet onder een nieuwe contract tot 2023.

Jess Thorup krijgt dus een nieuwe T2 naast zich. Wim De Decker was de voorbije seizoenen de rechterhand van Laszlo Bölöni, maar woensdag raakte bekend dat hij niet in de technische staf van opvolger Ivan Leko zou opgenomen worden. Lang hoefde de gewezen middenvelder dus niet te wachten op een nieuwe uitdaging, hij trekt naar Gent. Huidig T2 bij de Buffalo’s Peter Balette krijgt een nieuwe functie bij de club, hij wordt technisch directeur en zal zich toeleggen op de jeugd en recrutering. In een eerste fase zal hij nog wel naast De Decker te zien zijn als assistent. Balette is sinds 2016 aan de slag als assistent-trainer, na een eerdere passage tussen 2013 en 2015.

Vadis verlengt

En de Gent-fans kregen meteen nog goed nieuws te verwerken, want sterkhouder Vadis Odjidja verlengde zijn contract in de Ghelamco Arena. De middenvelder, sinds 2018 actief bij de Buffalo’s, had nog één seizoen contract. Dat werd nu opengebroken tot 2023. De 31-jarige Vadis was in 79 officiële duels goed voor zeven doelpunten en achttien assists.