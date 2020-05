De valkuilen van de vereenvoudigde belastingaangifte: hier kan je het best op letten

Wie zijn voorstel tot vereenvoudigde belastingaangifte in de bus krijgt, is maar beter op zijn hoede. In bijna een op de twee gevallen lopen we belastingvoordelen mis, staat vandaag te lezen in deze krant. Maar waar loopt het nu het vaakst mis? En waar moet je bij het nakijken van je aangifte zeker op letten om geen geld door je vingers te laten glippen?