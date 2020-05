Aantal nieuwe coronabesmettingen bijna verdubbeld: “Lijkt op uitbraken in rusthuizen”

Opvallend cijfer in de dagelijkse briefing van Sciensano: het aantal nieuwe besmettingen is fors gestegen tot 257 nieuwe gevallen, terwijl dat er gisteren maar 137 waren. Volgens professor Steven Van Gucht is er een toename in woon-zorgcentra: “Dit kan op één of twee uitbraken wijzen, maar in welke woon-zorgcentra dat het geval is, is mij nog niet duidelijk.”

“Het viel mij ook op in de cijfers”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het aantal besmettingen is flink toegenomen. Maar als je meer in detail kijkt, zie je vooral een stijging in woon-zorgcentra: van 26 naar 126. Bij de algemene bevolking blijven de besmettingen vrij stabiel. Dat betekent dat er sprake kan zijn van een uitbraak in een rusthuis. Als er nieuwe gevallen worden vastgesteld, is het ook de bedoeling dat er uitgebreid getest wordt in die woon-zorgcentra om zo een barrière te kunnen maken tussen de besmette bewoners en anderen.”

Onder andere in Oud-Turnhout werd deze week een uitbraak in een woon-zorgcentrum vastgesteld. Daar testten toen 35 bewoners positief. De dalende trend bij de algemene bevolking, die we nu al een hele tijd zien, is volgens de cijfers dus nog niet omgebogen tot een stijging.

47 nieuwe ziekenhuisopnames

De druk op de ziekenhuizen neemt verder af. In totaal zijn er nog 1.060 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 47 nieuwe opnames. Op intensieve zorg liggen in totaal 208 patiënten, dat is een verdere daling met 15 patiënten in de voorbije 24 uur. Alles samen zijn al 15.572 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 107 in de voorbije 24 uur.

In totaal werden 9.388 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 31 in de voorbije 24 uur. Van die 31 overleden 18 mensen in het ziekenhuis en 9 in een woon-zorgcentrum. In die laatste groep werd 78 procent bevestigd door een Covid-test.

Van de in totaal 9.388 overleden personen, overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woon-zorgcentrum, 0,3 procent thuis en 0,5 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woon-zorgcentra zijn zowel bevestigde (25 procent) als vermoede (75 procent) gevallen.