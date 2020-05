TikTok is nieuwste jachtterrein voor influencers: “Bij een challenge gebruiken ze snoep van een bepaald merk, of ze prijzen speelgoed aan”

Hoewel Instagram nog steeds dé plek is waar influencers zich verzamelen, wint nu ook TikTok aan terrein. Dat blijkt uit een onderzoek van de Arteveldehogeschool. En dat is opvallend, want dat vrij nieuwe medium richt zich op een veel jonger doelpubliek. “Zo zie je bijvoorbeeld een challenge met snoepjes of speelgoed, dat dan wordt aangeprezen”, zegt onderzoeker Jeroen Naudts.