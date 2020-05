Ivan Leko samen met assistenten Still en Cossey voorgesteld bij Antwerp FC: “Dit is een ‘big dream’”

Ivan Leko (42) is donderdag geïntroduceerd als nieuwe T1 van Royal Antwerp FC, samen met zijn trouwe assistenten Edward Still en Rudi Cossey. De 42-jarige Kroaat wacht de zware taak om beter te doen dan zijn voorganger Laszlo Bölöni, maar heeft er alle vertrouwen in. “We kunnen van dit project nog iets mooier maken.”

LEES OOK.De eerste woorden van Ivan Leko bij Antwerp: “Spelers duidelijk maken dat alles mogelijk is”

“Het was fijn om in de coronaperiode tijd met mijn familie door te brengen, but football is back now”, liet Leko er geen twijfel over bestaan op zijn persvoorstelling. De nieuwbakken coach van RAFC blaakt van enthousiasme en is klaar om er 24/7 tegenaan te gaan. “Vanaf het eerste contact met de directie zat het gevoel goed. Antwerp deed het drie jaar lang fantastisch onder Bölöni, maar we kunnen van dit project nog iets mooier maken. Dit is een ‘big dream’.” Leko is ontzettend blij dat hij achter de hoek aan de slag kan. “Ik woon al tien jaar vlakbij het stadion en voel me hier thuis. Ik heb ook veel vrienden die voor Antwerp supporteren. Ik weet wat deze club voor velen betekent.”

Iedereen is benieuwd of Leko de Great Old ook anders zal laten voetballen? “Of we nu aanvallend, of verdedigend spelen, dat is niet het belangrijkste. Wel dat ik iedereen meekrijg in ‘het project’. Dit is niet het verhaal van Ivan Leko, wel dat van Royal Antwerp FC. We willen op het veld tonen waar deze club voor staat, namelijk passie, energie én kwaliteit.”

Hereniging met Refaelov

Leko zal met een grotendeels hertekende spelersgroep aan de slag gaan. Een sterkhouder die wel blijft is Lior Refaelov, de man die destijds bij Club Brugge vertrok omdat hij van Leko nog nauwelijks speelkansen kreeg. “Ons verleden kan voor jullie misschien interessant lijken, maar ik zie geen enkel probleem voor een nieuwe samenwerking. Ik moest destijds bij Club kiezen tussen hem en Vanaken. Dat was aartsmoeilijk, net als alle keuzes in het leven. Maar onze communicatie was daar altijd zeer open over. Ik kijk ernaar uit om hem opnieuw in mijn team te hebben. Met zijn persoonlijkheid en kwaliteiten kan hij veel betekenen. Hopelijk gaat hij op het elan van het voorbije seizoen door.”

Foto: Photo News

Met Rudi Cossey (58) en Edward Still (29) neemt Leko twee vertrouwde assistenten mee naar de Bosuil. Het drietal loodste Club Brugge in 2018 naar de landstitel. “Ik ben super blij om hun komst”, benadrukte Leko. “Zij kennen mij door en door, misschien zelfs nog beter dan ik mezelf ken. Dat zal deze samenwerking vooruithelpen. Maar ook de aanwezigheid van de assistenten die hier al rondliepen (Runje, Catteeuw, Beloufa, red.) is belangrijk.”

Bekerfinale

Voor Leko wacht op 1 augustus meteen een fameuze uitdaging: een bekerfinale tegen zijn ex-team Club Brugge. “Het is jammer dat die finale niet dit seizoen plaatsvond. De club verdiende dat. Anderzijds verheug ik mij op die eerste grote match, tegen de beste ploeg van het moment. We gaan nu onze tijd nu goed gebruiken om ons daarop voor te bereiden. Voor mij is het vooral belangrijk om goed te starten en iedereen zo snel mogelijk mee te krijgen in ons verhaal. Nadien kunnen we over de verdere ambities spreken.”

LEES OOK. Belgische bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp vindt plaats op 1 augustus om 20u30, promotiefinale een dag later

Foto: Photo News

Foto: Photo News