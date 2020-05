Christelijke Onderwijscentrale in spoed bijeen, want “niemand begrijpt het nog”

Het nationaal bestuur van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) komt donderdagnamiddag samen voor een spoedzitting naar aanleiding van de aangekondigde verdere versoepelingen in het onderwijs. “Niemand begrijpt nog wat er allemaal aan het gebeuren is”, zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. Hij maakt zich vooral zorgen om de veiligheid op school.

“De beslissingen veranderen met de dag”, zegt Van Kerkhoven. Hij zegt zich grote zorgen te maken om de veiligheid op de scholen. “Het lijkt erop dat die opzijgezet wordt.” Van Kerkhoven verwijst onder meer naar de beslissing dat leerlingen in het secundair onderwijs niet langer verplicht zullen zijn om een mondmasker te dragen. Dat zal wel aanbevolen worden.

De onderwijsvakbond wijst er ook op dat de nieuwe versoepelingen aangekondigd worden, hoewel de gevolgen van de eerste heropstart op de coronacijfers nog niet eens gekend zijn. “Men baseert zich dus op andere zaken”, klinkt het.

Zeer uitzonderlijk

Een spoedzitting van het bestuur is heel uitzonderlijk, zegt Van Kerkhoven nog. Op de vraag of dat ook zal leiden tot uitzonderlijke beslissingen - bijvoorbeeld een oproep tot staking - wil hij nog niet ingaan.

Ook de liberale vakbond VSOA liet zich eerder op de dag negatief uit, vooral over het opheffen van de afstandsmaatregel (van minimaal vier vierkante meter per leerling in het lager onderwijs). “De praktische haalbaarheid primeert boven de veiligheid”, klonk het daar.

In het Overlegcomité werd dinsdag beslist dat het kleuteronderwijs en het secundair onderwijs vanaf 2 juni verder kunnen opengaan. Voor het lager onderwijs is dat pas op 8 juni, met de mogelijkheid van een test op 5 juni.