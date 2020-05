Gent-voorzitter Ivan De Witte spreekt duidelijke ambities uit: “We willen voor de titel gaan”

Speelt KAA Gent volgend seizoen mee om de titel? In de Ghelamco Arena dromen ze alvast luidop van wel. De Buffalo’s beëindigden het voortijdig afgebroken seizoen als tweede, maar mikken duidelijk op meer.

Vijf jaar geleden pakte Gent zijn (voorlopig) enige titel. Een titel die naar meer doet smaken. De Buffalo’s golden het voorbije seizoen als grootste uitdager, maar de wisselvalligheid op verplaatsing speelde Gent parten. Maar de tweede plaats doet het beste verhopen voor komend seizoen. “Wij zijn een ambitieuze club. Als je vice-kampioen bent, kun je terug hetzelfde ambiëren. Maar we zullen proberen om volgend seizoen mee te draaien aan de top van de rangschikking. Ik wil dat niet te luid uitspreken, maar we willen gaan voor de titel”, is De Witte duidelijk. “Er werden hiervoor reeds enkele transfers ondernomen. Wij hebben door de jaren heen een aantal reserves kunnen opbouwen door het strenge beleid dat we voerden. Dat loont nu. Wij trokken enkele versterkingen aan en Odjidja verlengde zijn contract.”

Straffe woorden van De Witte, die daarmee laat uitschijnen vol op de titel te mikken. Ter verduidelijking: in het kampioenenjaar hield het Gent-bestuur een heel seizoen vol dat top drie genoeg was. Nu leggen ze zichzelf van bij het begin die druk op.

Manager Michel Louwagie vulde zijn voorzitter nog wat aan. “Als je de resultaten van AA Gent van de voorbije vijf jaren bekijkt, hebben we de beste Europese coëfficiënt en ook in België hebben we de tweede coëfficiënt. En als je dan ziet dat we vorig seizoen toch hebben bevestigd, kun je niet spreken van geluk.”