Groene autoverzekeringskaart wordt wit vanaf juli en kan dan ook elektronisch

De groene kaart, officieel de ‘internationale motorrijtuigenverzekeringskaart’, krijgt vanaf 1 juli een witte in plaats van groene achtergrond, en kan voortaan ook elektronisch bezorgd worden. Dat meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, donderdag.

Volgens Assuralia bepaalde de bevoegde instantie, het Belgisch Bureau voor Autoverzekeraars (BBAV), dat het verzekeringsbewijs vanaf 1 juli dus enkel nog zal afgedrukt worden op een witte achtergrond. Ook zijn autoverzekeraars vanaf dan niet langer verplicht om een papieren versie te bezorgen aan hun klanten, het mag nu ook elektronisch.

Het BBAV schrijft wel aan de autoverzekeraars enkele criteria voor. Zo mag het document verticaal of horizontaal zijn qua vorm, maar niet groter dan een A4. Het moet ook opgesteld in een van de drie landstalen: Nederlands, Frans of Duits. Verder heeft het document een geldigheidsduur van minstens vijftien dagen.

Als verzekeraars het verzekeringsbewijs digitaal aanbieden, kan het opgeslagen worden in de smartphone of zelf afgeprint worden. “Wie het liever op de smartphone opslaat mag niet vergeten het document te delen met alle gezinsleden of andere gelegenheidsbestuurders die het voertuig gebruiken”, klinkt het in een perscommuniqué.

Het BBAV voorziet nog in een overgangsperiode van anderhalf jaar, tot 31 december 2021. In die periode zijn nog zowel ‘groene’ als ‘witte’ kaarten geldig.