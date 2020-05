Volgende Veiligheidsraad zal uitbreiding van bubbels behandelen: “Regel van vier botst op zijn limiet”

Op de volgende Veiligheidsraad zal besproken worden of de bubbels verder mogen worden uitgebreid. “De regel van vier botst op zijn limiet”, zegt infectiologe Erika Vlieghe daarover aan onze krant.

Professor Erika Vlieghe staat aan het hoofd van de expertengroep die de overheid adviseert over de expertenstrategie (GEES). “We gaan van die hele strikte regel moeten afstappen en er op een meer pragmatische manier mee omspringen.” Toch betekent dat nog niet dat we zomaar weer met iedereen mogen afspreken. “De bubbels zelf blijven hun waarde behouden. Het blijft belangrijk om die te blijven benoemen. Want als je besmet bent, weet je met wie je nauw contact hebt gehad.”