Chinese premier reageert op omstreden veiligheidswet in Hongkong: “Om stabiliteit en welvaart te verzekeren”

De nieuwe veiligheidswet voor Hongkong, die donderdag de goedkeuring kreeg van het Chinese parlement, is bedoeld om “stabiliteit en welvaart op lange termijn” van de stad te verzekeren. Dat heeft de Chinese premier Li Keqiang donderdag gezegd tijdens een persconferentie na afloop van de zitting van het Chinese parlement.

Met de stemming in het parlement wordt opdracht gegeven een wet voor Hongkong te maken om daar “met nieuwe instrumenten bedreiging van de nationale veiligheid (van China) te voorkomen, te verhinderen en te bestraffen. Separatisme, rebellie en terrorisme” moeten streng worden vervolgd, indien nodig met hulp van Chinese agenten. Volgens de regering van Hongkong blijven die straks onder de wetten van Hongkong werken en kunnen ze dus geen verdachten vervolgen zoals in China. In ieder geval wordt het parlement in Hongkong zo omzeild.

Volgens Li is de wet “bedoeld voor de gestage implementatie van het beleid van “één land, twee systemen”. Bij de overdracht van de Britse kroonkolonie aan China, in 1997, kwamen de twee landen overeen om dat systeem tot in 2047 te handhaven.