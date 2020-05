GAIA zegt dat repatriëring van Katje Lee gesaboteerd werd, maar FAVV bijt van zich af: “Alle mogelijke initiatieven genomen om katje terug te sturen”

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft alle mogelijke initiatieven genomen om de terugzending van de illegaal geïmporteerde kat Lee, die mogelijk drager is van rabiës (hondsdolheid), naar Peru mogelijk te maken. Dat zegt het agentschap donderdag na aantijgingen van GAIA. Het FAVV meldde woensdagavond dat de Peruaanse gezondheidsautoriteiten het verzoek hebben geweigerd om Lee terug te sturen. Volgens de dierenrechtenorganisatie zijn “doelbewust” verkeerde documenten doorgestuurd naar Peru.

De Antwerpse studente Selena Ali bracht begin april de kater Lee illegaal vanuit Peru naar ons land, zonder dat daarbij de regels voor de preventie van hondsdolheid gerespecteerd werden. Het FAVV zegt naar een akkoord gezocht te hebben om de kat te repatriëren en op die manier te vermijden dat het dier een spuitje moet krijgen.

“Alle documenten correct ingevuld”

“Om de aanvraag van België te onderzoeken, wensten de Peruaanse autoriteiten een risicoanalyse uit te voeren. Hiervoor vroeg de Peruviaanse autoriteit Senesa een aantal documenten op die de kat bij haar vertrek had moeten vergezellen. Alle documenten die mevrouw Ali voorgelegd had aan het FAVV werden correct doorgestuurd. De Peruaanse autoriteiten achtten deze documenten onofficieel en onaanvaardbaar. Peru weigerde daarom de terugzending”, luidt het.

Het FAVV wijst op de noodzaak van een officieel gezondheidscertificaat om een kat naar een derde land te zenden. Maar omdat Lee illegaal en zonder de nodige officiële documenten uit Peru werd ingevoerd, kan een dergelijk certificaat niet afgeleverd worden. “Als GAIA beweert dat het volstaat dat het FAVV een exportcertificaat voorlegt, gaat ze voorbij aan alle officiële overeenkomsten en regels met betrekking tot het uitvoeren van dieren.”

“Eigenaar is onverantwoordelijk geweest”

Het Voedselagentschap zegt nog dat het er eind maart al twee keer op had aangedrongen dat Selena Ali, die toen nog in Peru was, de kat in het Zuid-Amerikaanse land zou laten om zo problematische situaties te vermijden. “We kunnen alleen maar vaststellen dat de eigenaar onverantwoordelijk is geweest, wat we ten zeerste betreuren”, klinkt het.

Volgens het FAVV is de kat laten inslapen nu nog de enige optie. Iets wat Selena Ali eerder al weigerde. Omdat ze het dier niet wilde afstaan, stelde het FAVV een procedure in voor de rechtbank. De pleidooien vinden vrijdagmorgen plaats voor de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen.