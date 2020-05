Nieuwe Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute: “Proberen om de grootst mogelijke dienaar van de club te zijn”

Wouter Vandenhaute is de nieuwe voorzitter van Anderlecht. Een telefoontje van Marc Coucke deed Vandenhaute overstag gaan voor zijn nieuwe functie. “Wouter, ik denk eraan om terug te treden als voorzitter en ik zou jou willen vragen om mijn rol over te nemen.”

Vandenhaute gaf toe dat hij wel schrok bij zijn eerste stappen op Neerpede. “Ik ben begonnen als extern adviseur en ik was de eerste weken enorm geschrokken door de financiële situatie van de club”, klinkt het in de video Plan 2020-2025 van de club. “Ook door het totale gebrek aan vertrouwen binnen de club, zelfs wantrouwen. Tegelijkertijd was ik heel aangenaam verrast door het aantal goeie mensen dat er rondloopt en vooral door de ambitie die in die club leeft. Je voelt gewoon dat iedereen die club opnieuw naar de top wil brengen.”

De weg naar de top zal zonder Marc Coucke als voorzitter zijn, al blijft hij wel hoofdaandeelhouder met zijn bedrijf Alychlo.“Een dag of tien geleden zei Marc mij plots aan de telefoon: “Wouter, ik denk eraan om terug te treden als voorzitter en ik zou jou willen vragen om mijn rol over te nemen.”

Nu neemt Vandenhaute de rol van Coucke dus over. “Ik ben heel trots om deze rol op mij te nemen en ik ga proberen de grootst mogelijke dienaar van de club te zijn. Het is niet vraag of Anderlecht wil terugkomen: Anderlecht zal terugkomen”, is de nieuwe voorzitter stellig.

Marc Coucke: “De juiste beslissing voor de club”

Marc Coucke gaat zijn opvolger zo veel mogelijk steunen.“Ik ben ervan overtuigd dat we echt de juiste beslissing nemen. Anderlecht komt in handen van een team van heel professionele mensen met een ongelooflijk hart voor RSCA, met veel kennis van voetbal. Ik zal hen vanuit mijn nieuwe rol maximaal ondersteunen.”