Jager vrijgesproken voor doodschieten hond: “Hij was aan het autorijden op moment van fatale schot”

Jager René H. (61) uit Bierbeek is vrijgesproken voor het doodschieten van hond Mak, een prijsbeest, vijf jaar geleden in het Meerdaalwoud in Leuven. Het Brusselse hof van beroep meent dat er gerede twijfel is en dat de jager met zijn auto aan het rijden was op het moment van de fatale schoten. De eigenaar van de hond is ontgoocheld. “Voor mij staat het vast dat iemand van het groepje jagers waartoe de verdachte behoorde, Mak heeft omgelegd.”