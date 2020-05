Na de voorzitterswissel: wie doet nu wat precies bij Anderlecht?

Marc Coucke zet een stapje opzij, Wouter Vandenhaute en Vincent Kompany schuiven een rijtje op. Een overzicht van de voornaamste figuren aan de top van de Anderlecht.

LEES OOK. Nieuwe paleisrevolutie bij Anderlecht: Marc Coucke zet stap opzij, Wouter Vandenhaute vervangt hem

Wouter Vandenhaute: voorzitter

In januari trad Vandenhaute op als extern adviseur van CEO Van Eetvelt. Nu neemt de gewezen topman van Woestijnvis en sterke man achter Flanders Classics de fakkel over van Marc Coucke als voorzitter. Hij zal door zijn nieuwe functie zijn aandelen bij Let’s Play van de hand doen. Zijn betrokkenheid in een agentschap dat jonge voetballers begeleidt, rijmt niet met zijn rol als voorzitter bij Anderlecht.

Foto: Lieven Van Assche

Karel Van Eetvelt: CEO

Sinds 1 april is Karel Van Eetvelt de CEO van Anderlecht. De gewezen topman van Unizo en Febelfin volgt in die functie Jo Van Biesbroeck op. Hij leidt de club, zowel het sportieve als het operationele departement.

Vincent Kompany: speler, manager en aandeelhouder

In de eerste plaats blijft Kompany als aanvoerder op het veld actief. Nu investeert de verdediger ook mee in de club als aandeelhouder. Kompany ligt nog onder contract tot 2022 bij Anderlecht, maar de Rode Duivel gaat een engagement aan om ook na die datum actief te blijven op Neerpede.

Foto: Photo News

Marc Coucke: hoofaandeelhouder

Marc Coucke geeft het voorzitterschap na twee jaar door aan Wouter Vandenhaute. Toch verdwijnt de ondernemer niet uit beeld bij Anderlecht. Hij blijft met zijn investeringsbedrijf Alychlo hoofdaandeelhouder van de club.

Foto: BELGA

Peter Verbeke: Head of Sports

Verbeke werd via Wouter Vandenhaute weggeplukt bij AA Gent, waar hij sinds oktober 2018 verantwoordelijk was voor de rekrutering bij de A-kern, de beloften en de jeugd. Voordien was Verbeke bij Club Brugge actief.

Bij Anderlecht werd hij als ‘Head of Sports’ in de staf opgenomen. In zijn rol van hoofdscout staat hij in voor de rekrutering via onder meer data-analyse van transfertargets. Hiervoor werkt Verbeke samen met Lee Money, voormalig data-analist bij Manchester City.

Foto: BELGAIMAGE

Frank Vercauteren: hoofdtrainer

Sinds oktober vorig jaar staat Frank Vercauteren aan de zijlijn als hoofdtrainer. Hij volgde Simon Davies op, die als officiële hoofdcoach aan het seizoen begonnen was.

Vercauteren tekende een contract voor 2,5 jaar bij zijn overgang van OH Leuven, waar hij als sportief adviseur aan de slag was. Hij vertaalt vanop de bank de ideeën van Vincent Kompany naar het veld.

Foto: Photo News

Michael Verschueren: Financieel adviseur van de sportieve cel

Verschueren kreeg deze functie toegewezen na de komst van Peter Verbeke. Hij blijft betrokken bij het transferbeleid van de club: contractverlengingen en uitgaande transfers behoren tot zijn takenpakket.

Naast zijn rol in de bestuurskamers bij Anderlecht is Verschueren belangrijk omwille van zijn internationale contacten. Hij zetelt al jaren in de ECA (European Club Association), die de grote Europese clubs vertegenwoordigt. Ook bij de UEFA heeft Verschueren goede contacten.