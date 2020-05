Nieuwe beelden tonen hoe rakettest Virgin Orbit fout ging

Afgelopen maandag voerde Virgin Orbit, de grootste concurrent van SpaceX van Elon Musk, voor het eerst een volledige test uit van zijn LauncherOne. Die raket wordt gelanceerd vanaf een Boeing 747 die werd aangepast voor het experiment. In nieuwe beelden die opgedoken zijn, is te zien hoe de test wordt afgebroken. “Een onregelmatigheid tijdens de eerste fase van de vlucht”, klinkt het bij Virgin Orbit. “Onze ingenieurs analyseren de grote hoeveelheid aan data die we hebben verzameld om de oorzaak te achterhalen.”