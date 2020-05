Red Flames trainen zaterdag opnieuw in groep: “Opnieuw het balgevoel terug kweken”

Bondscoach Ives Serneels roept zijn Red Flames komende zaterdag opnieuw samen voor een groepstraining op het oefencentrum in Tubeke. Dat meldde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdag. Voor de nationale voetbalvrouwen wordt het de eerste gezamenlijke oefensessie in ruim elf weken. Ook op 5, 12 en 19 juni zijn er trainingen gepland.

Zaterdag 30 mei verzamelt bondscoach Ives Serneels onze Red Flames voor het eerst sinds hun terugkeer van de Algarve Cup op 12 maart. De eerste dag wordt getraind in twee groepen, op verschillende uren. Nadien zal de hele groep gelijktijdig trainen. Bijna veertig speelsters die opgevolgd worden door de staf van de Red Flames kregen een uitnodiging voor de groepstraining in Tubeke. Sommigen kunnen niet aansluiten wegens blessure, examens of omdat ze bijvoorbeeld niet naar België kunnen reizen.

“Na een aantal weken in deze vreemde situatie met vooral individuele oefeningen en virtuele contacten, is het belangrijk om iedereen in levende lijve terug te zien”, vindt bondscoach Serneels. “We willen de Red Flames opnieuw het balgevoel laten beleven. Tegelijkertijd vormen deze trainingen ook een ondersteuning wanneer onze speelsters de voorbereiding bij hun clubs aanvatten.”

Bondscoach Ives Serneels Foto: Photo News

Maximum 20 speelsters op het veld

De trainingen gebeuren strikt volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Zo zullen maximaal twintig personen (spelers en staf) op het voetbalveld mogen staan. Op elk moment blijft een afstand van anderhalve meter tussen spelers onderling of tussen spelers en staf bewaard. Vanaf 5 juni zal de hele groep over twee velden verdeeld worden. Na de training vertrekt iedereen meteen huiswaarts, douchen gebeurt dus thuis.

Ook de nationale meisjesploegen komen vanaf dit weekend terug samen in Tubeke. Zaterdag bijt de U17 de spits af, zondag volgende Flames onder 16 jaar en op pinkstermaandag is de U15 aan de beurt. Ook in de weekends van 6, 13 en 27 juni staan trainingen geprogrammeerd voor de jonge Flames. Ook in deze leeftijdscategorieën geldt hetzelfde veiligheidsprotocol. Alle trainingen zijn daarom ook gesloten voor supporters en pers.