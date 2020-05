Twee ‘Coronaspuwers’ krijgen celstraffen en boete

Antwerpen - De correctionele rechtbank heeft donderdag twee mannen uit Antwerpen veroordeeld, omdat ze tijdens de coronacrisis gespuwd hadden naar de politie. Jaroslaw M. (38) kreeg twee jaar cel en 1.600 euro boete. Enock A. (33) één jaar cel, waarvan enkel de voorhechtenis effectief, en 800 euro boete. De agenten die bespuwd werden, kregen telkens 500 euro schadevergoeding toegekend.

Jaroslaw M. werd op 26 maart in Antwerpen gecontroleerd na verschillende verkeersinbreuken. De Pool bleek dronken achter het stuur te zitten. Hij weigerde een ademtest en riep meermaals ‘corona’ terwijl hij naar het mondstuk wees. Toen de agenten hem naar de combi wilden brengen, schopte hij naar hen en spuwde hij tot tweemaal toe in het gezicht van een van de inspecteurs. Er waren vijf agenten nodig om hem van de combi naar de cel te brengen.

De beklaagde gaf toe zich weerspannig te hebben gedragen, maar ontkende het spuwen. Hij zei dat hij door de lockdown manisch depressief werd en dat hij ook meer was gaan drinken, omdat de AA voor Polen al een tijdje gesloten was.

De man werd ook nog veroordeeld voor verkeersagressie aan het rondpunt in Wommelgem. Hij had de tegenpartij tegen de knie geschopt en op de grond geduwd. Ook toen was hij weerspannig naar de politie en had hij gespuwd.

Enock A. had op 27 maart samen met negen andere mensen een feestje gebouwd in een appartement aan de Beschavingsstraat in Antwerpen. Toen de politie ter plaatse kwam, was Enock A. daar niet van gediend. Hij gaf een valse naam, reageerde verbaal agressief en gedroeg zich weerspannig. Tijdens zijn arrestatie spuwde hij in het gezicht van een agent, die een mondmasker droeg, en schopte hij in het rond.

De beklaagde verklaarde dat zijn nicht hem gevraagd had om een kast ineen te komen steken. Ze hadden daarna samen gegeten, met wat muziek erbij. Hij dacht dat het met familie wel zou mogen. De beklaagde ontkende dat hij spuwde en in het rond had geschopt. De rechtbank vond de feiten echter bewezen.