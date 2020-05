Fedde Leysen (16) ondertekent eerste profcontract bij PSV

Fedde Leysen, een 16-jarige Belgische verdediger, heeft zijn eerste profcontract bij PSV ondertekend. Hij zette donderdag een krabbel onder een verbintenis voor drie seizoenen.

Leysen is een linksbenige centrale verdediger en speelt sinds afgelopen seizoen voor de lampenclub. Daarvoor kwam de jeugdinternational uit voor Westerlo en OHL. Bij PSV kwaml hij sinds afgelopen uit voor het onder 17-team. Komend jaar maakt hij de overstap naar PSV onder 18, waar hij onder Ruud van Nistelrooy zal gaan werken.

Leysen: “Kevin De Bruyne is mijn idool”

“PSV is een mooie, grote club die ik al langer bewonder. Ik ben heel blij dat ik hier kan tekenen”, zegt Leysen. “Ik ben een rustige centrale verdediger met een goeie passing. Ik zoek altijd de voetballende oplossing. Kevin De Bruyne is mijn idool. Zijn passing is fantastisch. Luc Nilis vind ik de beste PSV-Belg. Ik weet niet zoveel over hem maar wel dat hij een fantastische aanvaller was.”

“Mijn droom is om met PSV kampioen te worden. Dat zou prachtig zijn. Daarna een stap zetten naar een Europese topclub zou heel mooi zijn. Barcelona is mijn droomclub, al vind ik Manchester City onder Guardiola ook fantastisch voetbal spelen”, aldus Leysen.