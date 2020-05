Supportersclubs van Anderlecht na zoveelste ommezwaai: “Goeie zet, maar als ze nóg een wissel doorvoeren wordt het belachelijk”

De supportersclubs van Anderlecht reageren verbaasd, maar positief op de nieuwste ontwikkelingen aan de top van hun club. Vooral de stap opzij van Marck Coucke en de investering door Vincent Kompany worden op gejuich onthaald, over Wouter Vandenhaute als voorzitter zijn de fans voorzichtiger.

“Het was verschieten”, zegt Maarten Banck van supportersclub ‘Purple Heart’ over de paleisrevolutie vandaag bij paars-wit. “Het oogt allemaal wel mooi, moet ik zeggen. Dat Kompany zich inkoopt, is positief, zeker als daar ook een kapitaalinjectie bijkomt. Vincent heeft meer voetbalverstand en clubliefde dan bijvoorbeeld Marck Coucke. Ik heb altijd al het gevoel gehad dat Kompany op een dag de club ging overnemen, en daar zijn we nu weer een stap dichterbij.”

Dat Coucke een stap opzijzet, daar is Banck dus niet rouwig om. “Het is een intelligente man, maar hij mist kennis van de voetbalwereld om een club als Anderlecht te runnen. Ach, hij heeft zijn best gedaan, maar de laatste maanden viel al op hoe onzichtbaar hij was.” Optimisme dus bij ‘Purple Heart’, maar we horen iets meer twijfel als het over de nieuwe voorzitter gaat. “Bij Vandenhaute blijft de grens dun tussen zijn voorzittersrol en zijn makelaarsbureau, ook al doet hij daar officieel afstand van”, klinkt het.

Een gelijkaardig geluid klinkt er bij Johan De Brier van fanclub ‘Blijf Kalm’ in Everberg. “Dat Vandenhaute voorzitter ging worden stond al in de sterren geschreven sinds de komst van Van Eetvelt. Als hij was doorgegaan bij Let’s Play had ik het problematisch gevonden, maar nu hij daar stopt, geef ik hem het voordeel van de twijfel.” Marc Coucke ziet hij helemaal verdwijnen van het voorplan. “Hij zal een anonieme aandeelhouder worden, denk ik. Hij heeft zo veel bedrijven waarin hij stilzwijgend aanwezig is. Hij heeft ook skipistes, maar ik heb hem nog nooit zien skiën.”

Zottenkot

Ook De Brier ziet het inkopen van Kompany bij Anderlecht als een positieve zaak. “Hij is paars in hart en nieren en als hij aandelen koopt, is dat voor de lange termijn. Hij zal er alles aan doen om Anderlecht te laten terugkeren naar de top met eigen jeugd.”

Hoewel hij tevreden is over de recentste ontwikkelingen, moeten er voor de fan uit Everberg niet te veel paleisrevoluties meer volgen. “Het is daar een zottenkot. De zet van vandaag is een goeie zet, maar nu moet het stoppen, want bij de volgende wissel wordt het belachelijk”, besluit hij.

Vincent Kompany is volgens de fans “paars in hart en nieren” Foto: BELGA

Coucke als clown

Volgens Christophe Hooreman, de verbindingspersoon tussen de fans en de club, zullen weinig Anderlecht-fans rouwig zijn om de stap opzij van Coucke. “Velen zullen er zelfs blij mee zijn”, weet hij. “De meeste supporters zien hem als een clown die de putten alleen maar heeft verdiept.” De Supporter Liaison Officer is zelf vooral tevreden dat Vandenhaute als voorzitter en duidelijkere rol gaat bekleden bij paars-wit. “We hebben de laatste maanden vaak de vraag gesteld wat zijn functie precies inhield, maar daar is vanuit de club nooit reactie op gekomen.”

Dat Kompany zich zou inkopen bij Anderlecht, zag Hooreman niet aankomen. “Hij heeft met verrast. Er waren veel fans die vragen of hij niet van plan was om de hele club over te kopen, maar zelf heb ik daar nooit in geloofd. Hoewel hij nu slechts een deeltje van de aandelen koopt, denk ik dat veel fans er blij mee gaan zijn. Ze vertrouwen hem”, meent de verbindingspersoon.

