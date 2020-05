De gemiddelde Vlaming verdient 3.400 euro per maand: op deze manier kan je je salaris verbeteren

Snel dat loonbriefje maar eens uit de kast halen, want het is tijd om te vergelijken. De gemiddelde Vlaming verdient 3.410 euro bruto per maand, zo blijkt uit een onderzoek van Jobat. Doe jij beter of slechter? Wat is het pad richting een goedbetaalde job? Wij zetten je op weg naar je welverdiende loon.