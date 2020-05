Peter Smeets van Let’s Play: “Wouter Vandenhaute stapt er volledig uit”

Als extern adviseur zag de licentiecommissie er geen graten in – Wouter Vandenhaute was juridisch niet verbonden aan Anderlecht – maar nu wel. Als voorzitter van paars-wit moet hij zijn werkzaamheden bij makelaarsbureau Let’s Play stopzetten.

Vandenhaute stapt er dan ook volledig uit, zo zegt gewezen zakenpartner Peter Smeets. “Bob Claes en ik gaan door met Let’s Play, volledig zonder Wouter”, aldus Smeets. “Inmiddels hebben wij een team van een tiental medewerkers en kunnen we zonder hem door, ook al is het jammer. In die twee jaar liet Wouter zich kennen als een ondernemer met een ruime kijk op de zaken die absoluut een meerwaarde wordt voor Anderlecht.”

“Hij heeft de zaken altijd heel strikt gescheiden gehouden, dus de perceptiem dat hij én voor een makelaarsbureau én voor Anderlecht werkte, was niet de realiteit. Voordien gaf hij ook andere clubs al advies maar dat werd nooit benoemd. Op een bepaald moment moet je wel rekening houden met die perceptie bij de buitenwereld. Het was onvermijdelijk dat de flirt als adviseur meer zou worden. Je kan niet bij je maîtresse blijven slapen. Op een bepaald moment moet je kiezen voor de eeuwige liefde en dat is Anderlecht voor hem.”