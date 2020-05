KU Leuven zoekt als een van de weinige ter wereld met hamsters naar vaccin: “Nog geen enkele gestorven aan corona”

De mens legt zijn hoop op een snelle ­terugkeer naar een normaal leven niet alleen in de handen van wetenschappers, maar ook in die van hamsters. Want ­terwijl in de rest van de wereld vooral een beroep gedaan wordt op muizen, koos het team van viroloog ­Johan Neyts in Leuven die andere knaagdieren om een vaccin te zoeken. Een paar honderd zitten er. En ja, ze hebben soms een loopwieltje of ­ander speeltje in hun kooi hangen. “Waar ze gebruik van maken. Want ze zijn in goeie conditie. Zelfs al hebben ze corona.”