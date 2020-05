Ze lieten zich met luxewagens naar de plaats van hun inbraak brengen: fastfoodkrakers vandaag voor de rechter

Brussel -

Met tientallen zijn ze, de fastfoodrestaurants die vorig jaar, verspreid over het ganse land, een bende drieste inbrekers over de vloer hebben gekregen. Driest, maar goed voorbereid. Om geen argwaan te wekken, trokken de daders op verkenning in gehuurde luxewagens. En de limo’s gingen hen ook geregeld weer ophalen eens ze hun slag geslagen hadden. Tot die inbraak te veel, in juni 2019. Vandaag verschijnen zij in Brussel voor de rechter.